Семирічний хлопчик на велосипеді потрапив під колеса патрульної поліції у Білій Церкві
Машина патрульної поліції їхала на виклик із ввімкненими приблисковими маячками. Дитина зненацька виїхала на велосипеді на проїзжу частину з-за автобуса, який рухався назустріч поліцейському авто, повідомили в ГУ НП у Київській області.
"Патрульний, який знаходився за кермом, зробив все, аби уникнути наїзду – вивернув кермо і в'їхав в електронну опору. Нажаль, аварії не вдалося уникнути. Поліцейські одразу ж викликали швидку медичну допомогу", – розповіли в поліції.
Дитину з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Наразі за його життя борються лікарі.
Вилучено відеозапис із відеореєстратора службового авто. До розслідування даної долучилися працівники прокуратури Київщини.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, в суботу, 26 серпня, в Одесі автомобіль патрульної поліції збив пішохода.
Фура збила групу велосипедистів Броварського вищого училища фізичної культури на Київщині.
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