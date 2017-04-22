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Семирічний хлопчик знайшов у шкільному дворі 14 гранат, – ФОТО

На місце події миттєво виїхали правоохоронці та оточили територію
У Краматорську Донецької області семирічний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами.
Семирічний хлопчик знайшов у шкільному дворі 14 гранат, – ФОТО Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Про це повідомляє Краматорський відділ поліції. 

У суботу о 19.15 до кол-центру "102" надійшло повідомлення від 34-річної краматорчанки. Жінка повідомила, що її семирічний син, гуляючи разом із друзями, у куті двора ЗОШ №3 поблизу паркана знайшов у коробці предмети, схожі на гранати.


Фото: kramatorsk-police.dn.ua

"На щастя, дитина знала, яку небезпеку можуть становити боєприпаси, та відразу розказала про знахідку матері", – зазначили в поліції.

На місце події миттєво виїхали правоохоронці та оточили територію.

За попередньою інформацією, в коробці знаходиться 7 гранат РГД-5 та 7 гранат Ф-1. У бойових боєприпасів викручені запали, однак вони знаходяться разом у коробці.


Фото: kramatorsk-police.dn.ua


Фото: kramatorsk-police.dn.ua

На місці працюють вибухотехніки.

Нагадаємо, в селищі Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області біля кафе, розташованому на центральній вулиці населеного пункту, молодий чоловік кинув на землю гранату. За медичною допомогою звернулися 16 осіб.

У Вугледарі Донецької області 12-річний хлопчик помер від вибуху – в його руках вибухнула граната. Згодом у поліції розповіли деталі трагедії. Хлопчик думав, що це запальничка.

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22 04 2017 22:40
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