Сенат Чехії: Земан легатимізував російську агресію своєю заявою щодо Криму

При цьому сенатори відхилили пропозицію визнати, що заява Земана завдала шкоди інтересам Чехії

Чеський Сенат - верхня палата парламенту - схвалив постанову, в якій заявив, що своїми словами про Крим президент Чехії Мілош Земан легітимізував російську агресію проти України.

За відповідну постанову проголосували 38 сенаторів з 47 присутніх у залі, повідомляє видання Ceske Noviny. Лише троє висловилися проти, шестеро утрималися.

Глава держави повинен поважати зовнішню політику Чехії, наголошується у постанові.

"Своїми заявами президент республіки легітимізував агресію, яка порушує міжнародне право", - заявляють чеські сенатори.

При цьому сенатори відхилили пропозицію визнати, що заява Земана завдала шкоди інтересам Чехії.

Прес-секретар Земана Їржі Овчачек заперечив претензії сенаторів.

"Президент не легалізував анексію Криму, він висловив збалансовану та реалістичну думку, тому відхилень від чеської зовнішньої політики не було", - заявив він.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Зазначимо, заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання Мілоша Земана. У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.