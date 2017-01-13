Сенат дозволив Меттісу претендувати на посаду міністра оборони США

Меттіс може стати першим більш ніж за півстоліття кадровим військовослужбовцем на чолі Пентагону

Сенат США зробив для відставного генерала Джеймса Меттіса, висунутого обраним президентом Дональдом Трампом на пост міністра оборони, одноразовий виняток із закону про цивільний контроль в армії США.

81 сенатор проголосував за таке рішення, 17 були проти. Про це повідомляє BBC.

Виняток із закону, який зробив Сенат, також підтримав профільний комітет палати представників. Тепер голосування з цього питання має відбутися в палаті в цілому.

Закон дозволяє колишнім військовим займати пост міністра оборони не раніше, ніж через сім років після звільнення зі збройних сил. Винятки з цієї норми можливі лише за спеціальним рішенням Конгресу.

Меттіс звільнився з Корпусу морської піхоти лише близько чотирьох років тому в званні генерала.

У разі призначення на посаду міністра оборони Меттіс стане першим більш ніж за півстоліття кадровим військовослужбовцем на чолі Пентагону.

Нагадаємо, у грудні новообраний президент США Дональд Трамп анонсував призначення генерала морської піхоти Джеймса Меттіса, на прізвисько "Скажений пес", главою Пентагону.

Меттіс критикував Барака Обаму за недостатню військову підтримку союзників, заявляв, що Америка страждає на "стратегічну атрофію" та називав агресію Росії проти України у Криму та на Донбасі "значно гострішою, значно серйознішою", ніж вважають у Вашингтоні та ЄС.

Номінант новообраного президента США Дональда Трампа на посаду глави Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що політика президента РФ Володимира Путіна є однією з ключових загроз після Другої світової війни для глобального порядку.