Сенат хоче заборонити використання програми "Касперського" в армії США

"Лабораторію Касперського" підозрюють у зв'язка з Кремлем

Американські сенатори запропонували заборонити встановлювати на комп'ютерах міністерства оборони продукти компанії "Лабораторія Касперського".

Ініціатива пішла після повідомлень про допити співробітників компанії агентами ФБР, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посилання на Reuters.

Комітет з питань збройних сил Сенату США запропонував заборонити національному міністерству оборони використовувати програмне забезпечення компанії "Лабораторія Касперського",

За словами автора поправок в законодавство сенатора-демократа Джин Шахін, "наявність зв'язків між "Лабораторією Касперського" і Кремлем вселяє дуже велику тривогу".

За її словами, продуктам Касперського "не можна довірити захист критичних вузлів інфраструктури, особливо комп'ютерних систем, життєво важливих для забезпечення національної безпеки".

Шахін додала, що по відношенню до продуктів "Лабораторії Касперського" існує консенсус між Конгресом і адміністрацією президента Дональда Трампа.

Для вступу в силу проекту потрібно пройти стандартну законодавчу процедуру: після затвердження в Палаті представників і Сенаті його повинен підписати президент Трамп.

Нагадаємо, що Microsoft підтвердив провину M.E.Doc у поширенні вірусу Petya.А, який вразив безліч компаній в Україні та світі.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.