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Сенат Італії вперше очолила жінка

В Італії обрали голів верхньої та нижньої палат парламенту
Члени верхньої палати парламенту Італії - Сенату - у суботу, 24 березня, обрали спікером кандидатку від партії колишнього прем'єр-міністра країни Сильвіо Берлусконі "Вперед, Італіє" Марію Елізабетту Казеллаті.
Сенат Італії вперше очолила жінка Фото: reuters.com

Про це пише DW з посиланням на Reuters.

71-річна Казеллаті здобула перемогу у третьому раунді голосування – "за" проголосували 240 депутатів з 319-ти. Її підтримали голосами як сенатори від правоцентристської коаліції, так і представники лівопопулістського "Руху п'яти зірок". Таким чином, вперше в історії Італії спікером Сенату стала жінка.

Крім того, обрали спікера нижньої палати парламенту – Палати депутатів. Ним став 43-річний Роберто Фіко з "Руху п'яти зірок". Його підтримали як однопартійці, так і правоцентристи – "за" віддали свої голоси 422 з 620 депутатів.

Парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня. Однак жодна з партій не здобула більшості в парламенті. Тому правоцентристи та "Рух п'яти зірок" вирішили укласти угоду, щоб поділити між собою пости спікерів у палатах. Оглядачі вважають, що відсутність явного переможця на виборах може стати перешкодою для формування нового уряду країни.

Нагадаємо, вперше в історії Європол очолила жінка – голова бельгійської поліції Катрін де Болле.

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24 03 2018 22:00
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