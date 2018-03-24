Сенат Італії вперше очолила жінка
Про це пише DW з посиланням на Reuters.
71-річна Казеллаті здобула перемогу у третьому раунді голосування – "за" проголосували 240 депутатів з 319-ти. Її підтримали голосами як сенатори від правоцентристської коаліції, так і представники лівопопулістського "Руху п'яти зірок". Таким чином, вперше в історії Італії спікером Сенату стала жінка.
Крім того, обрали спікера нижньої палати парламенту – Палати депутатів. Ним став 43-річний Роберто Фіко з "Руху п'яти зірок". Його підтримали як однопартійці, так і правоцентристи – "за" віддали свої голоси 422 з 620 депутатів.
Парламентські вибори в Італії відбулися 4 березня. Однак жодна з партій не здобула більшості в парламенті. Тому правоцентристи та "Рух п'яти зірок" вирішили укласти угоду, щоб поділити між собою пости спікерів у палатах. Оглядачі вважають, що відсутність явного переможця на виборах може стати перешкодою для формування нового уряду країни.
Нагадаємо, вперше в історії Європол очолила жінка – голова бельгійської поліції Катрін де Болле.
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