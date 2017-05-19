Сенат Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю з Україною

Сенат Канади в четвер проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною.

"Великий український день у Канаді триває: Сенат тільки що проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", - повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Twitter.

Він зазначив, що до завершення ратифікації залишилося лише, щоб документ підписав генерал-губернатор Канади.

Нагадаємо, що Верховна Рада ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою 14 березня.

3 квітня Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Канадою.