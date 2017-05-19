НОВИНИСенат Канади в четвер проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сенат Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю з Україною
Документ повинен підписати генерал-губернатор Канади
Фото: zn.ua
"Великий український день у Канаді триває: Сенат тільки що проголосував за ратифікацію Угоди про вільну торгівлю з Україною!", - повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у Twitter.
Він зазначив, що до завершення ратифікації залишилося лише, щоб документ підписав генерал-губернатор Канади.
Нагадаємо, що Верховна Рада ратифікувала Угоду про зону вільної торгівлі з Канадою 14 березня.
3 квітня Президент Петро Порошенко підписав закон про ратифікацію угоди з Канадою.
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19 05 2017 06:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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