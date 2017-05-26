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Сенат Нідерландів підтримає Угоду про асоціацію України з ЄС 30 травня, - Рютте

Голосування за ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС заплановано наступного тижня
Сенат Нідерландів підтримає Угоду між Україною та Європейським Союзом наступного тижня, 30 травня.
Сенат Нідерландів підтримає Угоду про асоціацію України з ЄС 30 травня, - Рютте Фото: en.wikipedia.org

"Мій прогноз, що Сенат підтримає це наступного тижня. Після чого нідерландське уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію. Це повинно відбутися наступного тижня, у вівторок. У нас були хороші дебати про це в минулий вівторок, так що тепер можемо проголосувати і ратифікувати його", - повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "Радіо Свобода".

Рютте також зазначив, що ратифікація угоди - це позитивно для ЄС, для України, а також для РФ, оскільки це допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні".

Нагадаємо, 23 травня в Сенаті Нідерландців проходили дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу.


 

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