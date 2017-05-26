Сенат Нідерландів підтримає Угоду про асоціацію України з ЄС 30 травня, - Рютте

Сенат Нідерландів підтримає Угоду між Україною та Європейським Союзом наступного тижня, 30 травня.

"Мій прогноз, що Сенат підтримає це наступного тижня. Після чого нідерландське уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію. Це повинно відбутися наступного тижня, у вівторок. У нас були хороші дебати про це в минулий вівторок, так що тепер можемо проголосувати і ратифікувати його", - повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "Радіо Свобода".

Рютте також зазначив, що ратифікація угоди - це позитивно для ЄС, для України, а також для РФ, оскільки це допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні".

Нагадаємо, 23 травня в Сенаті Нідерландців проходили дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу.