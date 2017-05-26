ПОЛІТИКА НОВИНИСенат Нідерландів підтримає Угоду між Україною та Європейським Союзом наступного тижня, 30 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сенат Нідерландів підтримає Угоду про асоціацію України з ЄС 30 травня, - Рютте
Голосування за ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС заплановано наступного тижня
Фото: en.wikipedia.org
"Мій прогноз, що Сенат підтримає це наступного тижня. Після чого нідерландське уряд зможе ратифікувати Угоду про асоціацію. Це повинно відбутися наступного тижня, у вівторок. У нас були хороші дебати про це в минулий вівторок, так що тепер можемо проголосувати і ратифікувати його", - повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє "Радіо Свобода".
Рютте також зазначив, що ратифікація угоди - це позитивно для ЄС, для України, а також для РФ, оскільки це допоможе стабілізувати ситуацію в регіоні".
Нагадаємо, 23 травня в Сенаті Нідерландців проходили дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу.
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26 05 2017 08:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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