Сенат Нідерландів назвав дату дебатів щодо асоціації з Україною

Перша палата парламенту Нідерландів отримала останні документи, що дозволяють почати дебати про розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Сенат Нідерландів отримав останні документи, які дозволять продовжити розгляд рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною і призначити дату дебатів.

Про це повідомляє видання "Європейська правда".

Видання пише, що 9 травня в Сенат надійшли необхідні рішення комітетів, після чого прийнято рішення провести дебати з українського питання 23 травня.

Раніше її джерела видання повідомили, що в Сенаті вже є більшість голосів на підтримку асоціацію з Україною.

"Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна – ЄС", – пише видання.

Нагадаємо, в лютому 2017 у представництві Євросоюзу в Україні заявили, що безвізовий режим повинен набути чинності для України вже до літа.

23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.

Європейський Союз виділить Україні 27,2 млн євро для виведення управління міграційними процесами на рівень міжнародних стандартів.

Голова представництва ЄС в Україні Х'ю Мінгареллі допускає підписання додаткового протоколу для завершення ратифікації угоди про Асоціацію України з ЄС.