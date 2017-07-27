Сенат США домовився щодо нових санкцій проти Росії

Голосування по законопроекту в сенаті може відбутися вже на цьому тижні

Сенатори США дійшли згоди з питання щодо американських санкцій проти Росії, Ірану і КНДР.

"Я радий повідомити, що ми досягли угоди, яка дозволить нам направити законопроект щодо санкцій на президентський стіл", - заявив голова Комітету у закордонних справах сенату США Боб Коркер, повідомляє Reuters.

За його словами, голосування по законопроекту в сенаті може відбутися вже на цьому тижні.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

У свою чергу Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку з новими санкціями США проти Росії і їх негативними наслідками для ЄС.

Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп має намір детально вивчити законопроект Конгресу про нові санкції.