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Сенат США домовився щодо нових санкцій проти Росії

Голосування по законопроекту в сенаті може відбутися вже на цьому тижні
Сенатори США дійшли згоди з питання щодо американських санкцій проти Росії, Ірану і КНДР.
Сенат США домовився щодо нових санкцій проти Росії Фото: joinfo.ua

"Я радий повідомити, що ми досягли угоди, яка дозволить нам направити законопроект щодо санкцій на президентський стіл", - заявив голова Комітету у закордонних справах сенату США Боб Коркер, повідомляє Reuters.

За його словами, голосування по законопроекту в сенаті може відбутися вже на цьому тижні.

Нагадаємо, що Палата представників Конгресу США прийняла законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї.

У свою чергу Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку з новими санкціями США проти Росії і їх негативними наслідками для ЄС.

Раніше прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп має намір детально вивчити законопроект Конгресу про нові санкції.

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