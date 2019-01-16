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Сенат США не зміг заблокувати зняття санкцій з компаній Дерипаски

Постанова здобула 57 голосів, замість 60
У Сенаті США не вистачило голосів демократів та республіканців за рішення, яке заблокувало б скасування санкцій з компаній російського мільярдера Олега Дерипаски.
Сенат США не зміг заблокувати зняття санкцій з компаній Дерипаски Олег Дерипаска. Фото: Коммерсантъ

Постанова за блокування рішення Міністерства фінансів США здобула 57 голосів, замість 60 необхідних, повідомляє "Українська правда".

Нагадаємо, що представники Демократичної партії США, які очолили комітети Конгресу після перемоги на виборах восени 2018 року, вимагають від міністра фінансів США Стівена Мнучіна відкласти зняття санкцій з компаній російського олігарха Олега Дерипаски.

Також влада США в рамках чинних санкцій заморозила американські активи російського бізнесмена Олега Дерипаски, зокрема належні йому будинки у Вашингтоні і Нью-Йорку.

У квітні 2018 року компанія United Company Rusal російського олігарха Олега Дерипаски, який потрапив під санкції США, розмістила на Гонконгській фондовій біржі повідомлення про те, що компанія може оголосити технічний дефолт.

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16 01 2019 22:19
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