Сенат США почав підготовку нових санкцій проти Росії
Зокрема, якщо Сенат підтримає законопроект, санкції будуть посилені в фінансовій та енергетичній сферах РФ. Також введуть додаткові санкції щодо російських олігархів і державних структур. Крім того, будуть введені додаткові заходи щодо держборгу РФ, повідомляє "Новое время"
Законопроект пропонує створити центр реагування на російські погрози та офіс координатора санкцій у Державному департаменті США.
Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Баррассо вніс законопроект, який передбачає обов'язкове введення санкцій США проти учасників проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Також, спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян допустив введення додаткових санкцій щодо Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії