Сенат США почав підготовку нових санкцій проти Росії

Сенатори хочуть запровадити нові санкції у межах закону Про протидію противникам Америки шляхом санкцій (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act)

Сенатори Ліндсі Грем і Роберт Менедес опублікували на сайті комітету із закордонних справ заяву, в якій повідомляється про роботу над законопроектом щодо введення нових санкцій проти Росії.

Зокрема, якщо Сенат підтримає законопроект, санкції будуть посилені в фінансовій та енергетичній сферах РФ. Також введуть додаткові санкції щодо російських олігархів і державних структур. Крім того, будуть введені додаткові заходи щодо держборгу РФ, повідомляє "Новое время"

Законопроект пропонує створити центр реагування на російські погрози та офіс координатора санкцій у Державному департаменті США.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Баррассо вніс законопроект, який передбачає обов'язкове введення санкцій США проти учасників проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також, спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян допустив введення додаткових санкцій щодо Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.