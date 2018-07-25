Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Сенат США почав підготовку нових санкцій проти Росії

Сенатори хочуть запровадити нові санкції у межах закону Про протидію противникам Америки шляхом санкцій (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act)
Сенатори Ліндсі Грем і Роберт Менедес опублікували на сайті комітету із закордонних справ заяву, в якій повідомляється про роботу над законопроектом щодо введення нових санкцій проти Росії.
Сенат США почав підготовку нових санкцій проти Росії Фото: з вільних джерел

Зокрема, якщо Сенат підтримає законопроект, санкції будуть посилені в фінансовій та енергетичній сферах РФ. Також введуть додаткові санкції щодо російських олігархів і державних структур. Крім того, будуть введені додаткові заходи щодо держборгу РФ, повідомляє "Новое время"

Законопроект пропонує створити центр реагування на російські погрози та офіс координатора санкцій у Державному департаменті США.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Джон Баррассо вніс законопроект, який передбачає обов'язкове введення санкцій США проти учасників проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Також, спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян допустив введення додаткових санкцій щодо Росії за втручання в президентські вибори 2016 року.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2018 09:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.