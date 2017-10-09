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Сенат США погодив збільшити військове фінансування для України

Кошторис допомоги визначено у сумі 421 млн. дол
У Сенаті США готові збільшити допомогу Україні у 2018 на безпекові цілі.
Сенат США погодив збільшити військове фінансування для України Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

"Комітет з питань асигнувань Сенату США затвердив проект "Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2018 фінансовий рік", яким передбачено збільшення фінансування для України на безпекові цілі", - повідомляє прес-служба посольства України в США.

Відповідно до документа, кошторис допомоги Україні по лінії Державного Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних установ визначено у сумі 421 млн. дол, що перевищує асигнування 2017 року.

Законопроект, зокрема, передбачає збільшення фінансування для України на безпекові цілі за програмою "Міжнародне військове фінансування".

Нагадаємо, у липні комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США представив проект "Закону щодо асигнувань на потреби Державного департаменту, зарубіжні операції та суміжні програми на 2018 фінансовий рік", який передбачає фінансування на безпекові цілі за програмою "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing) для України на рівні не меншому поточного бюджетного року.

Раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс повідомив, що загальна сума допомоги США Україні за останні роки становить близько 750 млн доларів.

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