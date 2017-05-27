Сенат США просить команду Трампа надати документи щодо Росії з 2015 року

Мова також йде про інформацію про всі листи та телефонні дзвінки

Комітет сенату США з розвідки, який займається розслідуванням втручання Росії у вибори США, зажадав у команди президента Дональда Трампа зібрати і надати всі документи, що стосуються Росії, з червня 2015 року.

Йдеться про всі листи, надіслані електронною поштою, та телефонні дзвінки з початку президентської кампанії Трампа.

Очікується, що найближчим часом до кількох колишніх співробітників звернуться з тим, щоб упевнитися, що вони знайомі із запитом і що їм необхідно передати документи, повідомляє Washington Post з посиланням на осіб, знайомих із запитом.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.