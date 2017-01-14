Сенат США проведе власне розслідування зв’язків Трампа з Росією
У спільній заяві сенаторів Річарда Бурра і Марка Уорнера йдеться про розслідування зв’язку передвиборчої кампанії Дональда Трампа із Росією, яке буде здійснюватися на основі даних розвідки, - заявив голова комітету Річард Бурр, повідомляє Politico.
Комітет не виключає можливості виклику до суду для дачі свідчень осіб як з команди Трампа, так і з адміністрації Обами.
Анонс про розслідування був зроблений через кілька годин після того, як кілька демократів з Палати представників Конгресу США оголосили своє невдоволення брифінгом голови ФБР Джеймса Комі про російське втручання до виборчого процесу.
Демократи розлютилися на Комі через те, що він відмовився підтверджувати, чи проводиться дослідження щодо можливих зв’язків між Трампом і Кремлем.
Нагадаємо, Трамп припустив, що він міг би скасувати санкції, введені в грудні минулого року адміністрацією Барака Обами через звинувачення на адресу Москви в кібератаках.
За словами обраного президента США, це станеться, якщо Москва буде допомагати в боротьбі з тероризмом і в досягненні інших цілей, які важливі для Вашингтона.
Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією.
Також варто додати, що IPress.ua повідомив про наявність у Росії секретних документів, які мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.
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