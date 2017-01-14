Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сенат США проведе власне розслідування зв’язків Трампа з Росією

Комітет не виключає можливості виклику до суду для дачі свідчень осіб як з команди Трампа, так і з адміністрації Обами
Комітет з розвідки Сенату США проведе власне розслідування зв’язків між новообраним президентом США Дональдом Трампом та російським керівництвом.
Сенат США проведе власне розслідування зв’язків Трампа з Росією Фото:hromadske.ua

У спільній заяві сенаторів Річарда Бурра і Марка Уорнера йдеться про розслідування зв’язку передвиборчої кампанії Дональда Трампа із Росією, яке буде здійснюватися на основі даних розвідки, - заявив голова комітету Річард Бурр, повідомляє Politico.

Комітет не виключає можливості виклику до суду для дачі свідчень осіб як з команди Трампа, так і з адміністрації Обами.

Анонс про розслідування був зроблений через кілька годин після того, як кілька демократів з Палати представників Конгресу США оголосили своє невдоволення брифінгом голови ФБР Джеймса Комі про російське втручання до виборчого процесу.

Демократи розлютилися на Комі через те, що він відмовився підтверджувати, чи проводиться дослідження щодо можливих зв’язків між Трампом і Кремлем.  

Нагадаємо, Трамп припустив, що він міг би скасувати санкції, введені в грудні минулого року адміністрацією Барака Обами через звинувачення на адресу Москви в кібератаках.

За словами обраного президента США, це станеться, якщо Москва буде допомагати в боротьбі з тероризмом і в досягненні інших цілей, які важливі для Вашингтона.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією.

Також варто додати, що IPress.ua повідомив про наявність у Росії секретних документів, які мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2017 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat