Сенат США призначив главою ЦРУ Майкла Помпео

Сенат Сполучених Штатів Америки в понеділок, 23 січня, затвердив кандидатуру Майка Помпео на пост директора ЦРУ.

66 сенаторів підтримали кандидатуру Помпео, 32 - проголосували проти, повідомляє Reuters.

Цікаво, що практично всі, хто голосував проти, були членами Демократичної партії.

Деякі сенатори побоювалися, що 53-річний Помпео може дозволити використання "розширених методів допитів", які багато законодавців і правозахисні групи в США називають тортурами.

Варто відзначити, що з 2011 року новий глава ЦРУ представляв штат Канзас у Палаті представників США. У 1986 році закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті. Служив в армії Сполучених Штатів з 1986 року по 1991 рік.

Працював як приватний підприємець та заснував компанію Thayer Aerospace. Отримавши ступінь доктора права у Гарвардському університеті у 1994 році, Помпео почав працювати у великій юридичній фірмі.

Нагадаємо, що раніше Помпео заявляв, що згоден з висновками спецслужб про те, що Росія причетна до кібератак під час передвиборної гонки в США. Також Помпео заявив, що Росія вдерлася в Україну і окупувала її територію