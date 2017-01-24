Сенат США призначив главою ЦРУ Майкла Помпео
66 сенаторів підтримали кандидатуру Помпео, 32 - проголосували проти, повідомляє Reuters.
Цікаво, що практично всі, хто голосував проти, були членами Демократичної партії.
Деякі сенатори побоювалися, що 53-річний Помпео може дозволити використання "розширених методів допитів", які багато законодавців і правозахисні групи в США називають тортурами.
Варто відзначити, що з 2011 року новий глава ЦРУ представляв штат Канзас у Палаті представників США. У 1986 році закінчив Військову академію США у Вест-Пойнті. Служив в армії Сполучених Штатів з 1986 року по 1991 рік.
Працював як приватний підприємець та заснував компанію Thayer Aerospace. Отримавши ступінь доктора права у Гарвардському університеті у 1994 році, Помпео почав працювати у великій юридичній фірмі.
Нагадаємо, що раніше Помпео заявляв, що згоден з висновками спецслужб про те, що Росія причетна до кібератак під час передвиборної гонки в США. Також Помпео заявив, що Росія вдерлася в Україну і окупувала її територію
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