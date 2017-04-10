Сенат США розширює розслідування російського втручання у вибори
Про це заявив керівник комітету, республіканець Річард Берр на прес-конференції у Вашингтоні, інформує DW.
Комітет провів більше 10 інтерв'ю у цій справі загальною тривалістю більше 250 годин і проаналізував більше 100 тисяч документів. На жовтень призначені ще 25 опитувань, сказав Берр.
За його словами, членам комітету необхідно зібрати додаткові відомості, тому прийнято рішення розширити це розслідування. Значну частину роботи комітет проводить за закритими дверима, додав Берр. Комітет розраховує завершити свою роботу в 2017 році.
Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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