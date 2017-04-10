Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Сенат США розширює розслідування російського втручання у вибори

Комітет провів більше 10 інтерв'ю у цій справі загальною тривалістю більше 250 годин
Комітет з розвідки Сенату США розширює розслідування можливого втручання Росії у вибори в Сполучених Штатах
Сенат США розширює розслідування російського втручання у вибори Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Про це заявив керівник комітету, республіканець Річард Берр на прес-конференції у Вашингтоні, інформує DW.

Комітет провів більше 10 інтерв'ю у цій справі загальною тривалістю більше 250 годин і проаналізував більше 100 тисяч документів. На жовтень призначені ще 25 опитувань, сказав Берр.

За його словами, членам комітету необхідно зібрати додаткові відомості, тому прийнято рішення розширити це розслідування. Значну частину роботи комітет проводить за закритими дверима, додав Берр. Комітет розраховує завершити свою роботу в 2017 році.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 10 2017 20:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.