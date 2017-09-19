Сенат США схвалив виділення $500 млн військової допомоги Україні
Про це повідомив президент України Петро Порошенко на сторінці в Facebook в ніч на вівторок.
Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру. У нього також включені положення, що дозволяють використання коштів оборонного бюджету США на потреби реабілітації в американських медичних установах поранених українських військовослужбовців, а також на посилення спроможності повітряних і військово-морських сил України.
"Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18-21 вересня 2017 року Петро Порошенко здійснить робочий візит до Сполучених Штатів Америки для участі у 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.
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