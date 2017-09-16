Сенат США стурбований технологією Face ID у iPhone X

Сенат США цікавить, чи надаватиме Apple правоохоронним органам скани осіб користувачів і чи не стане компанія сама збирати базу даних в корисливих цілях

Новий iPhone X з функцією Face ID ще не потрапив до рук перших покупців, однак Сенат Сполучених Штатів уже стурбований питанням приватності.

Сенатор США Аль Франкен відправив главі Apple Тіму Куку лист зі списком запитань, які його турбують. Чимало запитань політика вже були озвучені ЗМІ та експертами відразу після презентації нових продуктів, пише видання "Хайтек". Тоді фахівці з кібербезпеки розкритикували Apple, яка заявила, що ймовірність помилки Face ID при розпізнаванні особи дорівнює одному шансу на мільйон. Франкен теж хоче зрозуміти, як саме розробники встановили цей показник і які кроки зроблені для захисту від злому.

Як зазначає видання Recode, компанія навчала алгоритм на прикладі мільярда фотографій. Одне з перших запитань Франкена – звідки Apple взяла ці фотографії. Сенатор побоюється, що компанія буде використовувати алгоритм в своїх цілях або продавати "відбитки осіб" іншим компаніям, зокрема спецслужбам.

Під час презентації нових продуктів у Steve Jobs Theatre старший віце-президент з маркетингу Філ Шиллер пояснив, що всі біометричні дані на iPhone X будуть оброблятися процесором на самому пристрої і не переселатимуться до хмари. Однак сенатор хоче переконатися, що Apple не змінить цей порядок в подальшому і не буде з яких-небудь причин зберігати фотографії власника та інших людей, які опиняться "під прицілом" Face ID.

Франкен хоче зрозуміти, чи зможе компанія отримувати віддалений або прямий доступ до пристрою і отримувати з нього біометричні дані власника iPhone X. Сенатор також запитав, як Apple буде реагувати на запити поліції та інших правоохоронних органів, якщо вони вимагатимуть доступ до даних.

У технології розпізнавання осіб на iPhone X немає нічого унікального – схожа система діє й на Samsung Galaxy Note 8, причому її можна обдурити, показавши фотографію власника. Однак за 10 років з моменту випуску першого айфона пристрої Apple стали масовим продуктом, який встановлює нові тренди. Випуск iPhone X з розпізнаванням осіб популяризує технологію і може зробити її повсюдної.

Китайський ринок уже відреагував на новини про iPhoneX. Як повідомляє The Verge, на торговому майданчику Taobao на наступний день після презентації з'явилися маски, які закривають очі або значну частину обличчя людини. Таким чином китайські продавці пропонують захищатися від розпізнавання особи через Face ID.

Нагадаємо, 12 вересня компанія Apple представила флагманську модель свого iPhone. Новинка отримала назву iPhone X, ціни на нього стартують від 999 доларів США. Функція розпізнавання обличчя (Face ID) не спрацювала під час презентації смартфону iPhone X.