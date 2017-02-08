Сенат США затвердив кандидатуру Крістофера Рея на пост глави ФБР

За його кандидатуру проголосували 92 сенатори

Новим директором Федерельного бюро розслідувань став колишній заступник голови міністерства юстиції США Крістофер Рей: за його кандидатуру проголосували 92 сенатори.

Про це передає Reuters.

Проти запропонованої президентом Дональдом Трампом кандидатури проголосували п'ять сенаторів.

Рей замінить звільненого в травні екс-директора ФБР Джеймса Комі, який очолював службу в колишньої адміністрації Барака Обами.

Зазначимо, що Крістофер Рей пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна в вибори в США в 2016 році.

Раніше президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Згодом Комі розповів, що Дональд Трамп просив його публічно оголосити, що він не є об'єктом розслідувань, пов'язаних з Росією, і вимагав особистої відданості.

"Не дивлячись на безліч помилкових заяв і брехні, тотальна і повне відплата ... і ВАУ, Комі сам був джерелом витоків!", - написав саркастичний твіт Трамп після слів Комі про організацію витоків.