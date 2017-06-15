Сенат США затвердив нові санкції проти Росії та Ірану

Сенат США в четвер, 15 червня, переважною більшістю голосів прийняв законодавчу ініціативу про введення нових санкцій щодо Ірану і Росії.

Як передає Reuters, за закон про нові санкції проголосували 98 сенаторів із 100. Двоє - республіканець Ренд Пол і незалежний сенатор Берні Сандерс - відмовилися підтримати документ.

Законопроектом вводяться нові санкції щодо Ірану через його програму розробки балістичних ракет та інші дії, які не пов'язані з угодою щодо іранської ядерної програми, досягнутою з США та іншими світовими державами.

Крім того, проти Росії вводяться нові санкції за втручання у вибори президента США в 2016 році, анексію Криму і підтримку президента Сирії Башара Асада.

Американські законодавці раніше в четвер проголосували за поправку до законопроекту, яка дозволяє космічному агентству США NASA використовувати ракетні двигуни російського виробництва.

Нагадаємо, що прийнятий закон про нові санкції проти Росії був схвалений американськими сенаторами 14 червня.