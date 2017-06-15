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Сенат США затвердив нові санкції проти Росії та Ірану

За прийняття законопроекту проголосувала переважна більшість сенаторів
Сенат США в четвер, 15 червня, переважною більшістю голосів прийняв законодавчу ініціативу про введення нових санкцій щодо Ірану і Росії.
Сенат США затвердив нові санкції проти Росії та Ірану Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Як передає Reuters, за закон про нові санкції проголосували 98 сенаторів із 100. Двоє - республіканець Ренд Пол і незалежний сенатор Берні Сандерс - відмовилися підтримати документ.

Законопроектом вводяться нові санкції щодо Ірану через його програму розробки балістичних ракет та інші дії, які не пов'язані з угодою щодо іранської ядерної програми, досягнутою з США та іншими світовими державами.

Крім того, проти Росії вводяться нові санкції за втручання у вибори президента США в 2016 році, анексію Криму і підтримку президента Сирії Башара Асада.

Американські законодавці раніше в четвер проголосували за поправку до законопроекту, яка дозволяє космічному агентству США NASA використовувати ракетні двигуни російського виробництва.

Нагадаємо, що прийнятий закон про нові санкції проти Росії був схвалений американськими сенаторами 14 червня.

Нагадаємо,  Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду".

 

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15 06 2017 23:19
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