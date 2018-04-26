Сенат США затвердив Помпео на посаді держсекретаря

Сенат Сполучених Штатів затвердив Майка Помпео на посаді державного секретаря США.

Кандидатуру Помпео запропонував президент США Дональд Трамп. До сьогодні Помпео перебував на посаді директора Центрального розвідувального управління.

Помпео підтримали 57 сенаторів зі 100, проти проголосували 42. За нього проголосували кілька сенаторів-демократів, які мають намір переобиратися у штатах, де на президентських виборах переміг Трамп, повідомляє The New York Times.

Сьогодні Помпео має скласти присягу у Вашингтоні. Він стане 70-м держсекретарем в історії США.

Нагадаємо, у березні президент США Дональд Трамп звільнив державного секретаря Рекса Тіллерсона і запропонував замінити його директором ЦРУ Майком Помпео.

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван з 1 квітня виконував обов'язки голови Державного департаменту, поки Помпео проходив процедуру затвердження.