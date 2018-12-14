Сенат США звинуватив наслідного принца Саудівської Аравії у вбивстві Хашоггі

Документ був прийнятий одноголосно. Резолюція закликає уряд Саудівської Аравії притягнути до відповідальності винних, повідомляє Associated Press.

Після голосування в Сенаті резолюцію має схвалити Палата представників Конгресу США, потім документ відправиться на підпис до президента країни Дональда Трампа.

Сенатори також проголосували за те, щоб рекомендувати США припинити надавати підтримку Саудівській Аравії у війні в Ємені.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.

Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.

Саудівська Аравія спочатку заперечувала звинувачення і стверджувала, що журналіст залишив будівлю через чорний хід і що його вихід (на відміну від моменту, коли він заходив до будівлі) просто не потрапив на камери відеоспостереження.

Однак, пізніше саудівська влада визнала смерть журналіста під час бійки в консульстві.

Також, Анкара заявила, що генконсул Саудівської Аравії в Стамбулі також є співучасником вбивства саудівського журналіста Джамала Хашогджі, оскільки співробітники саудівських спецслужб прибули в дипломатичну установу з конкретною метою вбивства.