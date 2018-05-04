Сенатор США після візиту на Донбас анонсував надання Україні снайперських комплексів

Американський сенатор Роберт Портман після візиту на Донбас відзначив продовження бойових дій на сході України в порушення угоди про перемир’я.

За його словами, окрім ракет і пускових установок Javelin, українська армія отримає снайперські комплекси. Таку необхідність він обґрунтовує активністю снайперів ворога, від яких продовжують гинути військові ЗСУ.

Про це пише Голос Америки.

"Вчора я побував на Донбасі, де досі гинуть українські солдати. Минулого місяця більшість втрат були спричинені, найвірогідніше, вогнем ворожих снайперів. І одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії. Щоб можна було відповідати на вогонь снайперів, які вбивають українських військових", - сказав сенатор.

Портман також прокоментував очікувану зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Він наголосив, що Вашингтон ініціює та підтримує також діалог і з Північною Кореєю. За його словами, це обґрунтовується необхідністю порозуміння із ядерними країнами.

"Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України. Зауважте, що саме ця адміністрація, а не попередня, надала Україні летальну зброю для захисту", - наголосив Портман.

Нагадаємо, 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.

Також повідомлялося, що США безкоштовно передадуть Україні два патрульні катери типу Island.