Сенатор США після візиту на Донбас анонсував надання Україні снайперських комплексів
За його словами, окрім ракет і пускових установок Javelin, українська армія отримає снайперські комплекси. Таку необхідність він обґрунтовує активністю снайперів ворога, від яких продовжують гинути військові ЗСУ.
Про це пише Голос Америки.
"Вчора я побував на Донбасі, де досі гинуть українські солдати. Минулого місяця більшість втрат були спричинені, найвірогідніше, вогнем ворожих снайперів. І одне з недавніх рішень американських законодавців і адміністрації – надати снайперські комплекси українській армії. Щоб можна було відповідати на вогонь снайперів, які вбивають українських військових", - сказав сенатор.
Портман також прокоментував очікувану зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна. Він наголосив, що Вашингтон ініціює та підтримує також діалог і з Північною Кореєю. За його словами, це обґрунтовується необхідністю порозуміння із ядерними країнами.
"Що б там не казали окремі медіа, адміністрація Трампа тримає чітку лінію у підтримці України. Зауважте, що саме ця адміністрація, а не попередня, надала Україні летальну зброю для захисту", - наголосив Портман.
Нагадаємо, 2 березня Державний департамент США схвалив продаж ракет і пускових установок Javelin в Україні за розрахунковою ціною в 47 мільйонів доларів, сторони тепер мають право укласти контракт.
Також повідомлялося, що США безкоштовно передадуть Україні два патрульні катери типу Island.
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