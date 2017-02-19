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Сенатор з партії Трампа впевнений, що на Росію накладуть нові санкції через анексію Криму

Грем сподівається, що Росія відчує наслідки своїх дій в Криму
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив упевненість в тому, що в 2017 році будуть накладені нові санкції на Росію через окупацію нею Криму та конфлікт на сході України.
Сенатор з партії Трампа впевнений, що на Росію накладуть нові санкції через анексію Криму Володимир Путін. Фото: qha.com

На Мюнхенській безпековій конференції Грем заявив, що такі санкції підтримають як республіканці, так і демократи, повідомляє "Європейська правда".

"Ми будемо голосувати щодо Криму. Це буде двопартійне голосування. І я впевнений, що президент Трамп погодить з нами заходи щодо покарання Росії", - заявив він

"Сподіваюся, що в 2017 році Росія відчує наслідки своїх дій в Криму", - додав він.

Втім, сенатор не уточнив очікуваний зміст нових санкцій.

Нагадаємо, Білий дім опублікував заяву президента США Дональда Трампа про його подальшу політику щодо Росії. Серед очікувань, озвучених американським президентом – повернення Росією Криму і деескалація в Україні в цілому.

У свою чергу в Адміністрації Президента України позитивно оцінили заяву Білого дому про те, що Росія повинна повернути Крим Україні.

У Росії вважають, що заява Білого дому з приводу повернення Росією окупованого Криму може бути пов'язана з бажанням адміністрації США "приглушити" невдоволення американців Дональдом Трампом.

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