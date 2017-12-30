Сенатори США скасували свої поїздки в Росію
У відповідь на це рішення сенатори-республіканці Рон Джонсон і Джон Баррасо скасували свою поїздку в Росію. Повідомляється, що візит був запланований на 11 січня, - повідомило посольство РФ у Вашингтоні в п'ятницю, 29 грудня, інформує DW.
Рішення відмовити у візі члену делегації Сенату є "вкрай невдалим і суперечить спробам поліпшити відносини між нашими країнами", - йдеться в заяві Джонсона, голови сенатського комітету з національної безпеки і урядових справах.
Як повідомлялося раніше, США у відповідь на скорочення чисельності співробітників дипломатичної місії в РФ прийняли рішення з 23 серпня призупинити процедуру видачі неімміграційних віз по всій Росії.
Нагадаємо, 28 липня Росія зажадала, щоб США вжили заходів для скорочення кількості американських дипломатів у РФ і технічного персоналу до 455 осіб. Рівно така кількість представників російської дипмісії залишилася в США після того, як 29 грудня 2016 року було вислано 35 російських дипломатів і закрито два російських диппредставництва в Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію переслідування з боку Росії американських дипломатів у Москві.
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