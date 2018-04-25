Сенатори США вимагають від банків розповісти про рахунки, що належать фігурантам "кремлівського списку"

Представники Демократичної партії в американському Сенаті зажадали від найбільших міжнародних банків надати інформацію про рахунки, що належать росіянам, які фігурують у так званому "кремлівському списку" Мінфіну США.

Як передає DW, відповідний лист сенатори Джин Шахін і Шелдон Уайтхаус розіслали трьом великим американським і п'яти європейським банкам.

Згідно з повідомленням, лист було відправлено в американські Bank of America, JPMorgan Chase і Citibank, а також в німецький Deutsche Bank, британські Barclays і HSBC і швейцарські UBS і Credit Suisse.

Сенатори зажадали, щоб фінансові інститути надали інформацію про те, чи проводили вони в останні п'ять років перевірку, щоб визначити, чи належать будь-які рахунки фігурантів доповіді.

Якщо така перевірка була проведена, банки повинні повідомити про її результати. В іншому випадку вони повинні повідомити, що було зроблено для ідентифікації можливих зв'язків із бізнесменами з найближчого оточення російського президента Володимира Путіна.

"Беручи до уваги їх багатство і відносини з російською владою, багато олігархів в Росії користуються або схильні до значного політичного впливу", - йдеться в листі.

Як зазначається, якщо банки відмовляться надавати інформацію, сенатори будуть вимагати прийняття щодо них більш жорстких заходів, включаючи державне розслідування.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.