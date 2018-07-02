Сенченко: коли Турчинов дав добро на операцію по Криму, Тенюх "здувся"

За словами екс-депутата, Тенюх мав дуже великі повноваження для прийняття рішення про оборону Криму і він мав більше інформації, ніж будь-хто із присутніх

Екс-народний депутат від Криму Андрій Сенченко прокоментував заяву адвоката Віктора Януковича Віталія Сердюка про те, що колишній в.о. міністра оборони Ігор Тенюх під час допиту розповів, що в 2014 році на засіданні РНБО рішення про виведення українських військ з Криму без опору було прийнято з ініціативи Сергія Пашинського і Степана Полторака.

"Нісенітниця собача. По-перше, те, що наполегливо намагається видати на засіданні РНБО, таким не було. Склад РНБО регламентується указом президента. Це було в залі Верховної Ради, там є такий зал нарад. Вхід практично був якщо не вільний, то майже вільний. Тобто туди набилася купа депутатів, політиків, які не є депутатами. Тобто це було просто широке коло людей, які мають доступ до Верховної Ради. І обговорювалася ситуація. Те, що потім це оформили протоколом РНБО, то це питання до тих, хто оформляв. Тобто це не засідання РНБО", - сказав колишній нардеп від Криму InfoResist.

Засідання РНБО - це абсолютно чіткий перелік людей, наділених обов'язками і відповідальностю приймати рішення, каже Сенченко.

"Тому на такій нараді могли звучати різні думки, тому що різний рівень інформованості. Кожен член РНБО, коли він приймає рішення, повинен бути забезпечений максимально доступним об'ємом інформації на той момент, який йому надає Міністерство оборони, спецслужби і т.д. Нічого цього не озвучувалася, нічого цього не лунало. Це я можу сказати абсолютно точно. Тому, кожен висловлювався виходячи з того обсягу інформації, яким він володів. Більшою мірою це були так би мовити неформальні джерела. Хтось комусь щось розповів, подзвонив і т.д.", - вважає екс-нардеп.

За словами Сенченка, якщо говорити про Тенюха, то, на відміну від, умовно кажучи, Пашинського, який був тоді в.о. глави Адміністрації президента, це не його функції приймати такого роду рішення, а висловлюватися на заході, на якому зібрався великий круг людей, можуть. На відміну від Тенюха, який на той момент часу вже був якиоюсь владою наділений.

"Я просто добре пам'ятаю вистрибування Тенюха, я був там на одній такій розмові в кабінеті Турчинова, коли Тенюх сказав "ось, давайте ми тут зробимо те, зробимо се, виведемо сюди війська". Турчинов сказав - добре давайте, але якими силами? Тенюх "здувся"... Тобто проквакати можна про що завгодно. І проблема, на превеликий жаль, я дивився, читав роздруківки багатьох свідків, на превеликий жаль, велика частина людей серед тих, хто давали свідчення, в більшій мірі були стурбовані власним іміджем. Не доказами злочинів Януковича, а власним іміджем і власною безпекою. Бо частині з цих людей можна пред'явити претензії. Саме до тих людей, які на той момент часу мали владу", - вважає він.

Як підкреслив екс-нардеп, Тенюх, в даному випадку, мав дуже великі повноваження для прийняття рішення про оборону Криму і він мав більше інформації, ніж будь-хто із присутніх.

"Може ще Наливайченко в якійсь мірі. Але, в першу чергу, Тенюх. Природно він повинен був пропонувати не просто якісь ідеї, а рішення, їх реалізацію, і кошти для реалізації цих рішень. А тикати пальцем в депутатів, або лідерів політичних партій, у яких немає військової розвідки, у яких немає командирів на місці різної якості, і зрадників і нормальних, але за сумою інформації можна зробити якісь висновки. Так ось у нього це було, а в інших цього не було. Тому я вважаю, що в даному випадку Тенюх свою дупу рятує. І робить це непристойним способом. Тим самим, "підкидаючи дров" цим, з дозволу сказати, адвокатам Януковича, які, по суті, перетворилися на пропагандистську команду Кремля, яка використовує абсолютно безпардонно трибуну Оболонського суду для того, щоб промивати мізки українським людям", - резюмує він.

Нагадаємо, що адвокат Віталій Сердюк оприлюднив скан-копії протоколу допиту колишнього в.о. міністра оборони Ігоря Тенюха, в якому він розповідає, що в ході засідання РНБО 23 березня 2014 року за ініціативи глави Адміністрації президента Сергія Пашинського і колишнього керівника Нацгвардії України, а нині міністра оборони Степана Полторака було прийнято рішення про виведення українських військ з Криму без опору.