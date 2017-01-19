Сенегал оголосив про вторгнення в Гамбію

"Ми увійшли до Гамбії", — написав полковник

Збройні сили Сенегалу оголосили про початок вторгнення в Гамбії.

"Ми увійшли до Гамбії", — написав полковник агентству, повідомляє Reuters з посиланням на представника армії Абду Ндіайе.

Метою інтервенції раніше називалося встановлення влади Адама Берроу, який в грудні переміг на президентських виборах і 19 січня прийняв присягу в посольстві на території Сенегалу.

Чинний лідер Яйя Джамме, який керує країною з 1994 року, відмовляється залишити посаду.

Нагадаємо, президент Гамбії Ях'я Джамме відмовився залишати свою посаду опівночі за Грінвічем (02:00 за Києвом), коли минув термін його повноважень.

Дозвіл на вторгнення в Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), яке в грудні підтримало на виборах президента Гамбії Адама Берроу. Адам Берроу зараз перебуває в Сенегалі.

Нігерія також повідомила, що в разі потреби підтримає сенегальські сухопутні війська у їхньому вторгненні в Гамбію.