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Сенегал оголосив про вторгнення в Гамбію

"Ми увійшли до Гамбії", — написав полковник
Збройні сили Сенегалу оголосили про початок вторгнення в Гамбії.
Сенегал оголосив про вторгнення в Гамбію Фото:112.ua

"Ми увійшли до Гамбії", — написав полковник агентству, повідомляє Reuters з посиланням на представника армії Абду Ндіайе.

Метою інтервенції раніше називалося встановлення влади Адама Берроу, який в грудні переміг на президентських виборах і 19 січня прийняв присягу в посольстві на території Сенегалу.

Чинний лідер Яйя Джамме, який керує країною з 1994 року, відмовляється залишити посаду.

Нагадаємо, президент Гамбії Ях'я Джамме відмовився залишати свою посаду опівночі за Грінвічем (02:00 за Києвом), коли минув термін його повноважень.

Дозвіл на вторгнення в Гамбію владі Сенегалу видало Економічне співтовариство країн Західної Африки (ЕКОВАС), яке в грудні підтримало на виборах президента Гамбії Адама Берроу. Адам Берроу зараз перебуває в Сенегалі.

Нігерія також повідомила, що в разі потреби підтримає сенегальські сухопутні війська у їхньому вторгненні в Гамбію.

 

 

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