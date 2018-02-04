Сенкевич повернув собі повноваження мера Миколаєва

Міський голова домігся ще одного судового рішення на свою користь

Центральний районний суд Миколаєва в понеділок розглянув додаткову заяву мера Миколаєва Олександра Сенкевича і постановив негайно виконати попереднє рішення суду, яким було визнано протиправним рішення міськради про дострокове припинення повноважень мера міста.

До суду надійшла заява від Сенкевича про ухвалення додаткового рішення за його позовом до Миколаївської міськради про визнання протиправним і скасування рішення від 5 жовтня 2017 року "Про дострокове припинення повноважень міського голови". 16 березня 2018 року суд визнав це рішення міськради протиправним і скасував його, - повідомляють на сайті Центрального райсуду Миколаєва, інформує LB.ua.

Представники позивача просили дозволити негайне виконання рішення Центрального райсуду Миколаєва від 16 березня.

"Додатковим рішенням суду від 02.04.2018 року допущено негайне виконання рішення суду про визнання протиправним і скасування рішення 27-ї позачергової сесії Миколаївської міської ради VII скликання від 5 жовтня 2017 року про дострокове припинення повноважень міського голови з дня його прийняття в повній частині", - сказано в повідомленні.

Апеляційна скарга на рішення суду від 2 квітня може бути подана протягом 30 днів.

У прес-службі партії "Самопоміч" пояснили, що Сенкевич може негайно повернутися до виконання обов'язків міського голови.

Нагадаємо, депутати міської ради Миколаєва на позачерговій сесії ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень мера міста Олександра Сенкевича.

8 жовтня на Соборній площі у Миколаєві близько 700 містян прийшли на"народне віче", анонсоване відправленим міськрадою у відставку мером Олександром Сєнкевичем.

Олександр Сенкевич 12 жовтня подав позов проти Миколаївської міської ради, в якому вимагав скасувати рішення про дострокове припинення його повноважень мера Миколаєва.