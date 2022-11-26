CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сенс обстрілів України росією болванками з ядерних ракет назвала Британська розвідка
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, на знімках з відкритих джерел видно уламки явно збитої крилатої ракети повітряного базування AS-15 KENT (РКВ), розробленої у 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена баластом.
За даними британської розвідки, хоча така інертна система, як і раніше, завдаватиме певної шкоди за рахунок кінетичної енергії ракети і будь-якого невитраченого палива, малоймовірно, що вона забезпечить надійний вплив на цілі.
"росія майже напевно сподівається, що такі ракети служитимуть хибними цілями і відволікатимуть українську систему ППО. Якими б не були наміри росії, ця імпровізація наголошує на рівні виснаження російських запасів ракет великої дальності", - зазначають у Міноборони Британії.
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26 11 2022 11:13 МЕДІА
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