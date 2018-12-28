Сенцов може користуватись телефоном раз на місяць та отримує газети з затримками,- правозахисниця

Український режисер, політв’язень Олег Сенцов в колонії Лабитнангі може користуватися телефоном раз на місяць, він отримує газети із місячним запізненням.

Сенцов може дзвонити не частіше, ніж раз на місяць, утім кількість дзвінків законом не обмежена, розповіла правозахисниця Тетяна Щур, повідомляє "Укрінформ".

"Це ще добре, оскільки в інших загонах люди можуть телефонувати не частіше, ніж раз на 2-3 місяці", - вважає Сенцов.

Газети йому приходять з затримкою на місяць, але доходять. Також журналісти "Новой газеты" передплатили для Олега Сенцова свою газету на наступні півроку.

"З листів, отриманих від Олега Сенцова разом із Миколою Щуром останнім часом, можу розповісти докладніше про умови його утримання. Умови типові, загін приблизно такий же, як у Кольченка (двоярусні ліжка; близько 70-ти осіб, точної кількості Олег не називає), є кімната для приймання їжі з холодильником, столом і полицями для продуктів, електричним чайником. Є "червоний куток" із телевізором, який можна дивитися за розкладом", - розповіла Щур.

З досвіду відвідування політв’язня Олександра Кольченка у ВК-6 у Копейську, в такому "червоному кутку" особливо не можна усамітнитися, додала вона.

Отримала листа від Сенцова, який датований 24 грудня, у ньому він подякував за посилку, додала Тетяна Щур. Вона також зазначила, що посилку вручила через місяць затримки після того, як вони звернулись зі скаргами до низки інстанцій. Додамо, що посилка Сенцову надійшла в листопаді, втім він її не отримував.

"Посилку вручили якраз напередодні вручення премії Європарламенту. Лист Олега про це дійшов до нас миттєво", - уточнила Щур.

Диски з фільмами та запис кастингу до фільму "Номери" за його п’єсою, відправили на цензуру. Пізніше у відповіді на скарги Миколи і Тетяни Щур повідомили, що отримання фільмів заборонено, оскільки режим утримання не дозволяє. Це дозволяється лише засудженим на полегшених умовах утримання. У Сенцова - загальні.

Також, українські та французькі активісти написали листи підтримки і привітання з новорічними й різдвяними святами усім українським політичним в'язням та полоненим військовим морякям, які незаконно утримуються російським режимом.