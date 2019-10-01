Сенцов написав листа Ірині Геращенко: після припинення голодування написав роман
Геращенко повідомила, що ключовими словами у листі від Сенцова є фраза: "Я не збираюся падати духом або тим більше, сумувати - не дочекаються! .... Загалом, я не збираюся припиняти ні творчу діяльність, ні громадську".
"Олег пише, що продовжує багато працювати, наприкінці грудня 2018 закінчив новий роман. Чекає, що цього року вийде в світ збірка його оповідань, роман і розпочнуться зйомки кіно чи театральна постановка по його сценарію", - написала Геращенко.
Вона уточнила, що лист політв'язень написав ще 30 грудня 2018 року у в‘язниці. "Цей лист стимулює працювати далі, не опускати руки. Не маємо права. Українці в тюрмах РФ показують нам сильний приклад", - наголосила Геращенко.
Також, українські та французькі активісти написали листи підтримки і привітання з новорічними й різдвяними святами усім українським політичним в'язням та полоненим військовим морякям, які незаконно утримуються російським режимом.
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