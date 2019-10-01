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Сенцов написав листа Ірині Геращенко: після припинення голодування написав роман

"Українці в тюрмах РФ показують нам сильний приклад"
Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристороньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що отримала від українського політв'язня Олега Сенцова лист. У листі Сенцов повідомив про свою творчість.
Сенцов написав листа Ірині Геращенко: після припинення голодування написав роман Фото: reuters.com

Геращенко повідомила, що ключовими словами у листі від Сенцова є фраза: "Я не збираюся падати духом або тим більше, сумувати - не дочекаються! .... Загалом, я не збираюся припиняти ні творчу діяльність, ні громадську".

"Олег пише, що продовжує багато працювати, наприкінці грудня 2018 закінчив новий роман. Чекає, що цього року вийде в світ збірка його оповідань, роман і розпочнуться зйомки кіно чи театральна постановка по його сценарію", - написала Геращенко.

Вона уточнила, що лист політв'язень написав ще 30 грудня 2018 року у в‘язниці. "Цей лист стимулює працювати далі, не опускати руки. Не маємо права. Українці в тюрмах РФ показують нам сильний приклад", - наголосила Геращенко.

Також, українські та французькі активісти написали листи підтримки і привітання з новорічними й різдвяними святами усім українським політичним в'язням та полоненим військовим морякям, які незаконно утримуються російським режимом.

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10 01 2019 23:44
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