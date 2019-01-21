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Сенцов написав листа правозахисникам: набрав вагу, займається спортом

Лист Сенцов написав 17 січня
Український режисер, політв’язень Олег Сенцов надіслав листа російським правозахисникам.
Сенцов написав листа правозахисникам: набрав вагу, займається спортом Фото: reuters.com

У листі Сенцов написав, що в нього все добре, займається спортом, а також майже повернуся у свою вагу.

"Передає привіт усім полоненим українським морякам та слова вдячності всім волонтерам, які їм допомагають", - розповів правозахисник Микола Щур.

Також, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристороньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що отримала від українського політв'язня Олега Сенцова лист. У листі Сенцов повідомив про свою творчість.

 

 

 
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21 01 2019 14:54
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