Сенцов написав листа правозахисникам: набрав вагу, займається спортом

Український режисер, політв’язень Олег Сенцов надіслав листа російським правозахисникам.

У листі Сенцов написав, що в нього все добре, займається спортом, а також майже повернуся у свою вагу.

"Передає привіт усім полоненим українським морякам та слова вдячності всім волонтерам, які їм допомагають", - розповів правозахисник Микола Щур.

Також, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристороньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що отримала від українського політв'язня Олега Сенцова лист. У листі Сенцов повідомив про свою творчість.