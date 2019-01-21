CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський режисер, політв’язень Олег Сенцов надіслав листа російським правозахисникам.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сенцов написав листа правозахисникам: набрав вагу, займається спортом
Лист Сенцов написав 17 січня
Фото: reuters.com
У листі Сенцов написав, що в нього все добре, займається спортом, а також майже повернуся у свою вагу.
"Передає привіт усім полоненим українським морякам та слова вдячності всім волонтерам, які їм допомагають", - розповів правозахисник Микола Щур.
Також, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристороньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що отримала від українського політв'язня Олега Сенцова лист. У листі Сенцов повідомив про свою творчість.
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21 01 2019 14:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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