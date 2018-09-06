Сенцов написав листа правозахисникам: "Про мене тут добре піклуються"

"Мене навіть днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату. Так що я тепер хворий ув'язнений, а не просто ув'язнений"

Український політв'язень, кінорежисер Олег Сенцов, який голодує у російській в'язниці 27-й день, написав листа правозахисникам Миколі та Тетяні Щурам.

Повний текст листа оприлюднило "Громадське".

"Тетяно і Миколо, здрастуйте! Приємно отримати від вас лист з новинами. Дуже дякую за нього і за все, що ви робите для мене і для Саші. Я знаю, що він тепер теж в справі, але куди йому з його здоров'ям і комплекцією? Але відмовляти, як правильно сказав Буковський, не треба. Якщо людина вирішила, то вирішила.

Я, до речі, не особливий фанат творчості Буковського, але дуже поважаю його як людину.

Передайте йому величезні вітання і спасибі за поради. Правда, все це я знав і до того, як почати голодувати, так що підготувався до цього усвідомленого кроку, але все одно дякую за турботу. Про мене тут добре піклуються. Лікар обстежує постійно, аналізи, обстеження, крапельниці. Як для четвертого тижня польоту, пілот відчуває себе нормально! Далі подивимося, але всі розуміють, що я не відступлю, тому готують варіанти подальшого збереження мого здоров'я. Так що про це поки не турбуйтеся. Мене навіть днями перевели з камери в місцеву санчастину табору, надавши окрему палату. Так що я тепер хворий ув'язнений, а не просто ув'язнений. :))

Більше в принципі ніяких особливих новин немає. Так що пишіть, якщо буде що цікаве, але ви ж знаєте наші потреби: по суті й на кожен день. Величезні вітання всім нашим і просто хорошим людям".

Нагадаємо, що сьогодні лікарі оглянули в колонії Олега Сенцова.

Відзначимо, що активісти розпочинають новий етап глобальної акції #SaveOlegSentsov, в рамках якої закликатимуть лідерів країн "Великої сімки" приділити ключове значення питанню звільнення українського режисера та інших заручників Кремля на саміті G7.

Варто додати, що акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.