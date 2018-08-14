Сенцов назвав свій стан "передкритичним", – правозахисниця
Правозахисниця розмовляла з режисером дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників, повідомляє RTVI.
За словами Свєтової, режисер перебуває в "гарній і чистій" чотиримісній палаті.
"Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, вони роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат говорив, що йому роблять крапельниці і поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя", – розповідає правозахисниця.
Свєтова додала, що мета голодування Сенцова залишилася та ж: звільнення українських політичних в'язнів із російських в'язниць.
Нагадаємо, засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за нібито підготовку терактів у анексованому Криму український режисер Олег Сенцов голодує вже 93 дні. Він оголосив голодування 14 травня поточного року.
Його головна вимога до влади Росії - звільнити 64 українських політв'язнів, яких тримають у російських в'язницях.
За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
Наразі в Адміністрації президента РФ Володимира Путіна знаходиться кілька клопотань про помилування Сенцова, зокрема від його матері.
Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Сіетлі пілот викрав літак з аеропорту й невдовзі впав у затоку, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Трагедія у Запорізькій області: 5 дітей загинули від зіткнення маршрутки і вантажівки, - ОНОВЛЕНО
- ФОТО "Богдана": перші фото нової української гаубиці з калібром 155-мм
- Професія, яка повертає до соціуму після травми. Чим займатимуться ерготерапевти в Україні?Після травми хребта, втрати ноги або руки вчишся жити по-новому. Такі звичні речі, як налити воду у склянку чи випити чаю, спуститися чи піднятися по сходах з багатоповерхівки забирають значно більше часу, ніж раніше або й взагалі стають неможливими
- Де починається і закінчується рівність?В рамках міжнародного кінофестивалю "Wiz-Art 2018" охочі могли провести вечір середи у затишному приміщенні Центру міської історії