Сенцов назвав свій стан "передкритичним", – правозахисниця

За словами Свєтової, режисер перебуває в "гарній і чистій" чотиримісній палаті

Російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка 14 серпня відвідала в російській колонії голодуючого українського режисера Олега Сенцова, повідомила, що він називає свій стан "передкритичним".

Правозахисниця розмовляла з режисером дві години у присутності начальника колонії та ще двох співробітників, повідомляє RTVI.

За словами Свєтової, режисер перебуває в "гарній і чистій" чотиримісній палаті.

"Лікарі колонії, яким Сенцов довіряє, вони роблять те, що можуть робити, але не роблять жодних прогнозів. Адвокат говорив, що йому роблять крапельниці і поживну суміш, яку він приймає. Але це ситуація, яка не може врятувати його життя", – розповідає правозахисниця.

Свєтова додала, що мета голодування Сенцова залишилася та ж: звільнення українських політичних в'язнів із російських в'язниць.

Нагадаємо, засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі за нібито підготовку терактів у анексованому Криму український режисер Олег Сенцов голодує вже 93 дні. Він оголосив голодування 14 травня поточного року.

Його головна вимога до влади Росії - звільнити 64 українських політв'язнів, яких тримають у російських в'язницях.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

Наразі в Адміністрації президента РФ Володимира Путіна знаходиться кілька клопотань про помилування Сенцова, зокрема від його матері.