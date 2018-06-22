Сенцов не проситиме Путіна про помилування, – адвокат

Український політв’язень, режисер Олег Сенцов, засуджений в Росії до 20 років тюрми, не планує звертатися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про помилування.

Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, інформує "Громадське".

За його словами, стан здоров'я Сенцова поганий, він виглядає блідим, також у нього проблеми з нирками та серцем.

26 травня в Олега сталася криза, але від примусового годування він відмовився. Дінзе зазначив, що в разі повторення кризи адміністрація колонії ухвалить рішення про примусове годування.

Також адвокат розповів, що, за його інформацією, російська омбудсмен Тетяна Москалькова вимагає, щоби спочатку вона зустрілася з громадянами РФ в українських в'язницях, після чого до українських політв'язнів, зокрема до Сенцова, допустять уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.

Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

США висловили обурення у зв'язку з відмовою РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, і закликали негайно забезпечити зустрічі.

Міністерство юстиції України подало заяву в Європейський суд з прав людини в інтересах українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.