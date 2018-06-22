Сенцов не проситиме Путіна про помилування, – адвокат
Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, інформує "Громадське".
За його словами, стан здоров'я Сенцова поганий, він виглядає блідим, також у нього проблеми з нирками та серцем.
26 травня в Олега сталася криза, але від примусового годування він відмовився. Дінзе зазначив, що в разі повторення кризи адміністрація колонії ухвалить рішення про примусове годування.
Також адвокат розповів, що, за його інформацією, російська омбудсмен Тетяна Москалькова вимагає, щоби спочатку вона зустрілася з громадянами РФ в українських в'язницях, після чого до українських політв'язнів, зокрема до Сенцова, допустять уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.
Нагадаємо, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.
Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.
США висловили обурення у зв'язку з відмовою РФ допустити українського омбудсмена Людмилу Денісову до українських політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, і закликали негайно забезпечити зустрічі.
Міністерство юстиції України подало заяву в Європейський суд з прав людини в інтересах українського політв'язня в Росії Олега Сенцова.
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