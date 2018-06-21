Сенцов не припинятиме голодування і передає "великий привіт" ЄСПЛ, – адвокат

Ув'язнений перебуває в окремій палаті медчастини колонії, йому ставлять крапельниці з великою кількістю глюкози та поживних речовин

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов відмовився припинити голодування за пропозицією Європейського суду з прав людини.

Про це повідомив у четвер, 21 червня, адвокат режисера Дмитро Дінзе.

"На заклик ЄСПЛ Сенцов відповів відмовою та попросив передати суду "великий привіт, нагадавши про його скаргу, якій суд надав пріоритет, але яка залишається без руху вже кілька років", – цитує Дінзе "Інтерфакс-Україна".

Напередодні ЄСПЛ у відповідь на екстрене повідомлення представника Сенцова про загрозливий стан його здоров'я запропонував режисеру припинити голодування.

Страсбурзький суд повідомив представнику Сенцова про те, що суд запитав у російської влади детальну інформацію про здоров'я режисера у зв'язку з голодовкою.

Як розповів у четвер Дінзе, нині його підзахисний перебуває в окремій палаті медчастини колонії, щодня він п'є по 3,5 л води, йому ставлять крапельницю з великою кількістю глюкози та поживних речовин.

"За свідченням лікарів колонії, криза здоров'я настане найближчим часом", – наголосив адвокат.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня 2018 року він оголосив голодовку з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають у РФ.