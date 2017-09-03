Сенцов постійно перебуває в ізоляції і йому не передають листи, - адвокат

Незаконно засуджений в РФ український режисер Олег Сенцов, перебуваючи в ув’язнений у російській колонії, не отримує листів і практично перебуває в ізоляції.

"Наскільки я знаю, листи, які йому надсилають, до нього не доходять. Вони, як я дізнався від працівників колонії, пересилаються до Москви і там люструються. Фактично він перебуває в ізоляції. За ним спостерігають з Москви, і відповідні умови утримання йому створюють, щоби від нього нічого не надходило і до нього нічого не доходило", - розповів його адвокат Дмитро Дінзе в інтерв’ю "Радіо Свобода".

За його словами, Сенцов може отримувати речові, продуктові посилки, але листи з-за кордону, в тому числі з України, до нього не доходять.

Дінзе розповів, що контактує з Сенцовим тільки один журналіст із місцевого інтернет-видання, що також є членом Громадсько-спостережної комісії в Якутії.

За словами адвоката, Сенцов сподівається, що все-таки почнеться обмін полонених, і його обміняють на громадян Росії, котрі утримуються на території України.

Раніше заступник міністра юстиції Сергій Петухов у ефірі Громадського повідомив, що політв’язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка, яких засудили в Росії, можна звільнити шляхом оскарження примусового надання їм російського громадянства.

Нагадаємо, Російська влада звинуватила кримчан Олега Сєнцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сєнцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.