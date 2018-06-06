Сенцов просить людей не голодувати на його підтримку
"Олег Сенцов просить людей на свободі не голодувати на його підтримку. Це неправильно, так у них багато інших можливостей впливати на ситуацію з українськими політв'язнями. А в Олега, як ув’язненого, тільки одна можливість впливати на ситуацію, і це голодування", - зазначив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.
Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.
Акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.
Також, адвокат Дінзе повідомив, що Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс.
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