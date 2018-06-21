Сенцов у медчастині, в нього проблеми з серцем і нирками, – Денісова
"Тільки-но поговорила з адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. У нього – проблеми із нирками та серцем", – повідомила Денісова.
Омбудсмен зазначила, посилаючись на слова адвоката, що Сенцов п'є 3,5 л води на день, крім того, йому ставлять щоденні крапельниці (додаткові два літри).
"На 26-й день голодування в Олега сталася криза, і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися...", – додала Людмила Денісова.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-бюро регіонального управління ФСВП, Олег Сенцов, який майже 40 днів голодує в колонії, отримує підтримувальну терапію, і чутки про його примусове годування неправдиві.
"Повідомляємо, що інформація, поширювана низкою ЗМІ про примусове годування засудженого Сенцова, не відповідає дійсності. Йому призначена і проводиться підтримувальна терапія, спрямована на підтримання основних функцій органів і систем організму та недопущення розвитку ускладнень", – йдеться в повідомленні прес-бюро.
У документі зазначено, що фактів відмови Сенцова від медичної допомоги та підтримувальної терапії не зареєстровано.
"Стан здоров'я Олега Сенцова оцінюється як задовільний", – заявили в УФСВП.
За даними прес-бюро, Сенцов "перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників закладу, де він відбуває покарання".
"Щодня Олега Сенцова оглядають медичні працівники установи, проводяться клініко-лабораторні дослідження", – запевнили у відомстві.
Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня 2018 року він оголосив голодовку з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають у РФ.
Російський кінознавець та кінокритик Андрій Плахов опублікував листа, якого йому написав Сенцов.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і закликав звільнити українських політв'язнів.
Посольство України вимагає від Росії надати Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмили Денісовій першочерговий доступ до тюрем, де утримують політв’язнів Олега Сенцова, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка та Володимира Балуха.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"