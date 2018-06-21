Сенцов у медчастині, в нього проблеми з серцем і нирками, – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова після розмови з адвокатом засудженого режисера Олега Сенцова Дмитром Дінзе повідомила, що в Сенцова виникли проблеми з нирками та серцем, зараз він у медичній частині.

"Тільки-но поговорила з адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. У нього – проблеми із нирками та серцем", – повідомила Денісова.

Омбудсмен зазначила, посилаючись на слова адвоката, що Сенцов п'є 3,5 л води на день, крім того, йому ставлять щоденні крапельниці (додаткові два літри).

"На 26-й день голодування в Олега сталася криза, і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися...", – додала Людмила Денісова.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-бюро регіонального управління ФСВП, Олег Сенцов, який майже 40 днів голодує в колонії, отримує підтримувальну терапію, і чутки про його примусове годування неправдиві.

"Повідомляємо, що інформація, поширювана низкою ЗМІ про примусове годування засудженого Сенцова, не відповідає дійсності. Йому призначена і проводиться підтримувальна терапія, спрямована на підтримання основних функцій органів і систем організму та недопущення розвитку ускладнень", – йдеться в повідомленні прес-бюро.

У документі зазначено, що фактів відмови Сенцова від медичної допомоги та підтримувальної терапії не зареєстровано.

"Стан здоров'я Олега Сенцова оцінюється як задовільний", – заявили в УФСВП.

За даними прес-бюро, Сенцов "перебуває під постійним динамічним наглядом медичних працівників закладу, де він відбуває покарання".

"Щодня Олега Сенцова оглядають медичні працівники установи, проводяться клініко-лабораторні дослідження", – запевнили у відомстві.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону (РФ) у серпні 2015 року засудив Олега Сенцова, затриманого у Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. Сенцов відбуває покарання в колонії суворого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі (РФ), більш відомій як "Білий ведмідь". 14 травня 2018 року він оголосив голодовку з вимогою відпустити всіх українців, яких тримають у РФ.

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