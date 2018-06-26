Сенцов "відмовився" пройти огляд у лікарів, яких запропонують його рідні, - Москалькова

Український режисер, політв’язень Кремля Олег Сенцов нібито відмовився від пропозиції пройти огляд у тих лікарів, яких оберуть адвокат та його родичі.

"Ми запропонували, я звернулась до керівника пенітенціарної системи з тим, щоб йому провели консиліум з тими лікарями, яких запропонує адвокат або родичі, щоб до них була довіра. Він сказав, що він взагалі не хоче зустрічатися ні з якими лікарями, що він міцний, що не дочекаються і він буде відстоювати свою позицію до кінця", - заявила уповноважена з прав людини в РФ, повідомляє "112 Україна".

"Але мене не може не турбувати, що 40 днів голодування – це дуже тривалий термін. Я по поверненню з Києва обов'язково сама поїду його провідати. Якщо буде дозвіл на відвідування разом з Людмилою Денісовою (українським омбудсменом – ред.), то поїду разом з нею", - сказала Москалькова.

Російська сторона надає суперечливі заяви стосовно стану здоров’я українського політв’язня Олега Сенцова, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

За словами Денісової, російська омбудсмен Тетяна Москалькова 15 червня заявила, що Сенцов нібито припинив голодування. Пізніше вона сказала, що він "був готовий припинити голодування, але голодування він не припинив. Кожен день він отримує з його згоди поживні суміші, які включають вітаміни, білки та всі необхідні елементи. Стан його здоров’я задовільний".

За тиждень Москалькова надіслала українській уповноваженій листа від уповноваженого з прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, в якому йшлося про те, що станом на 20 червня Олег Сенцов отримує щоденну підтримуючу терапію, а стан здоров’я "задовільний".

22 червня Людмила Денісова отримала відповідь від голови Ради при президенті РФ з питань прав людини, який повідомив, що Олега щоденно оглядають медичні працівники: відбувається загальний огляд і аналізи.

Також у Росії заявили, що з 25 травня 2018 року Сенцову призначається та проводиться підтримуюча терапія (розчин глюкози, вітаміни групи В і С, водно-сольові розчини, Аміновен, Інтраліпід).

8 червня в РФ скликали лікарський консиліум за участю лікарів-спеціалістів Лабитнанзькоі лікарні (анастезіолога, терапевта, ендокринолога, хірурга). Консиліум дійшов висновку, що стан Сенцова "задовільний", його лікування скоригували та рекомендували приймати суміші для спеціалізованого харчування. У той же день Сенцов, за даними РФ, письмово погодився приймати суміші для ентерального годування "Nitridrink" (прийом кожні 4 години).

Адвокат Олега Сенцова 23 червня на питання українського омбудсмена про правдивість таких заяв Росії заявив, що Сенцов написав "якусь заяву, в якій йдеться про те, що у випадку нової кризи і якщо за висновком лікарів це буде необхідно, то він прийматиме цю поживну суміш сам. Аби не застосовували зонд і не травмували слизову".

Адвокат політв’язня додав, що суміш в колонії є, однак Сенцов її не вживає.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Владіміра Путіна помилувати українського режисера Олега Сенцова, який утримується у російській в'язниці.