Сенцова у колонії відвідали адвокат, друг і архієпископ Климент

"Олег у нормальному стані, наскільки це можливо - бадьорий. Головне, що він не зломлений, не в депресії, налаштований рішуче"

Українського режисера, політв'язня Олега Сенцова в колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі відвідали його адвокат Дмитро Дінзе, друг та режисер-документаліст Аскольд Куров і архієпископ УПЦ КП Климент.

До колонії довелося летіти на вертольоті із Салехарда, тому що річкою дістатися до Лабитнангі поки що неможливо - крига щойно скресає, інформує "Новая газета".



Фото: Павло Чіков

"Олег у нормальному стані, наскільки це можливо - бадьорий. Головне, що він не зломлений, не в депресії, налаштований рішуче. Він дійсно втратив два зуби - один випав під час етапування, інший розкришився в колонії, але цинги немає. Тут клімат такий, що здоров'я не може не похитнутися", - розповів Куров після побачення із Сенцовим.

Куров підтвердив, що Сенцов вимагає звільнення політичних в'язнів з України, які перебувають за ґратами на території Росії.

"До Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато робить, в тому числі для політв'язнів ... Але, блін, ми домовлялися, що перед приїздом я запитаю у Олега, чи хоче він цієї зустрічі. Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої. Навіщо потрібні були ці домовленості?

Загалом, Олег категорично відмовився. Я розумію, що Климент з добрих спонукань. Але, люди добрі, світлі православні, ви хоч розумієте, що не всі поділяють ваш світогляд, ви визнаєте існування іншої точки зору, чи атеїсти це не люди і їхня думка йде на три букви? Або вам пофігу на це все, вам видніше, як краще вчинити, і людини питати не потрібно", - написала двоюрідна сестра в’язня Наталія Каплан у Facebook.

Згодом, вона повідомила, що Олег Сенцов таки погодився на зустріч із архієпископом Климентом.

Раніше, Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату повідомила, що архієпископ сімферопольський і кримський Климент відбув до російської колонії "Білий ведмідь", аби побачити Олега Сенцова.

Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

Акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.