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Сенцов: Якщо звільнять одного мене - це буде повний провал

Сестрі Сенцова вдалося зустрітися з ним у колонії в Лабитнангі вперше за 4 роки
Двоюрідна сестра українського політв’язня, режисера Олега Сенцова, Наталія Каплан зустрілася із ним у колонії в Лабитнангі Тюменської області Російської Федерації вперше за 4 роки.
Сенцов: Якщо звільнять одного мене - це буде повний провал Фото: reuters.com

Вони проговорили дві години. Вона розповіла Олегу про акції на його підтримку та про те, що до голодування приєднався кримський татарин, політв'язень Емір-Усеїн Куку, повідомляє "Громадське".

"Він (Сенцов, - ред.) дуже вдячний, що так багато дій довкола його імені, що люди не опускають руки і продовжують боротися. Але водночас, він дуже розчарований, що дуже мало уваги іншим політв’язням і вважає, що якщо звільнять його одного, це буде повний провал", - сказала вона.

За її словами, Сенцов просить всіх, хто приїжджає до нього в Лабитнангі, щоб їздили не до нього, а до інших політв’язням, за яких він бореться.

"Зокрема, він просить Людмилу Денісову (українську омбудсмена - ред.), незалежних лікарів, які намагалися до нього приїхати, консулів, владику Климента, щоб вони приїжджали до інших політв’язнів, щоб про них ніхто не забував", - сказала Каплан.

Востаннє Наталія Каплан бачила Олега під час оголошення йому вироку у Ростові-на-Дону у 2014-му році.

Нагадаємо, російські культурні діячі написали звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом звільнити українського політв'язня, режисера Олега Сенцова.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що український режисер Олег Сенцов сам повинен ініціювати вирішення питання про своє помилування.

Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, в РФ засудили до 20 років колонії суворого режиму за обвинуваченням у "терористичній діяльності" на території анексованого Криму.

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05 07 2018 14:16
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