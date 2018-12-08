Сенцова нікуди не вивозили, він знаходиться в колонії

"Інформація про те, що засуджений Сенцов О. Г. нібито покинув виправну колонію, не відповідає дійсності", - повідомили в ТАСС з посиланням на ФСВП.

Омбудсмен Людмила Денісова вважає, що поширювати неправдиву інформацію щодо Олега Сенцова можуть безпосередньо працівники колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, де перебуває український політв'язень.

Про це вона заявила у коментарі "Громадському" в неділю, коментуючи неправдиве повідомлення журналістки Вікторії Івлєвої про те, що літак із Сенцовим нібито вилетів із Салехарда, яке згодом спростувала Федеральна служба виконання покарань Росії.

"Важко коментувати це... Сподіваємося кожного разу, що буде підтверджена інформація (про звільнення Олега Сенцова, — ред.), але у Лабитнангі (у колонії, — ред.) так шуткують із журналістами та громадянами, які думають, що налагодили контакт з працівниками у колонії", — заявила Денісова.

Вона також нагадала, що у п'ятницю в Сенцова була медична комісія, і після обстеження, за неофіційними даними (Денісова наголошує, що документів, що підтверджують цю інформацію наразі немає), є два висновки: по-перше, те, що Сенцов для 90 днів голодування "почувається нормально", а по-друге, що його можна перевозити.

"Вчора говорили з Москальковою (уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, — ред.), вона каже, що у нього все в порядку, нічого нового, її риторика не змінилася", — додала омбудсмен.

Нагадаємо, що раніше Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький".

Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.

Також, уповноважена Президента з прав людини Людмила Денісова оприлюднила три свіжі фото політв’язня Кремля режисере Олега Сенцова.