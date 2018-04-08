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Сенцова відвідав священик, – ФСВП Росії

За інформацією ФСВП, скарг на умови утримання українець не висловив
У Федеральній службі виконання покарань Росії заявили, що ієрей храму Святого Георгія Побідоносця у Лабитнангі Богдан Василюк відвідав виправну колонію, де тримають українського політв'язня Олега Сенцова.
Сенцова відвідав священик, – ФСВП Росії Фото: afp.com

Як повідомляє прес-служба управління ФСВП по округу, священик був у палаті, де перебуває Сенцов. Він поцікавився здоров'ям українця, на що Олег, за словами служби, відповів, що "почувається нормально і перебуває під наглядом медичних працівників".

За інформацією ФСВП, скарг на умови утримання він теж не висловив.

Ієрей Богдан Василюк запропонував йому поговорити без присутності сторонніх або сповідатися. Сенцов подякував, але відмовився, пояснивши, що допомоги священнослужителя не потребує, заявили у ФСВП.

Як повідомляв iPress.ua 31 липня, до українського політв'язня Олега Сенцова в російській колонії "Білий ведмідь" не пустили священнослужителя, єпископа Апостольської православної церкви отця Григорія.

У російській Федеральній службі виконання покарань заявили, що не допустили до Сенцова священика, оскільки про його візит Сенцов не подавав заяв і прохань.

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04 08 2018 20:14
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