Сенцову щоденно вводять літр глюкози, - сестра

Сестра Сенцова також розповіла, що тримає зв'язок з українськими політиками, "але поки ніякого прогресу не бачить"

Незаконно засудженому в РФ українському режисерові Олегу Сенцову, який оголосив голодування з 14 травня, кожного дня вколюють глюкозу.

"Сьогодні 20-й день голодування Олега і, звичайно, це все на тлі 4 років таборів, проблем зі здоров'ям, які тягнуться з дитинства. Я не думаю, що у нього все ідеально зараз - я впевнена, що все дуже погано", - заявила сестра Сенцова Наталія Каплан у коментарі журналістам в ефірі "112 Україна".

За словами Каплан, більш детальна інформація про його стан з'явиться у понеділок, коли з Сенцовим зустрінеться адвокат, через якого вона передасть йому листа. Востаннє адвокат мав зутріч з Сенцовим 15 травня.

Також Каплан заявила, що "марно переконувати Сенцова відмовитися від голодування, яке він почав, щоб домогтися від російської влади звільнення українських політв'язнів".

"Олег назвав цифру - 64 політв'язнів, але насправді їх набагато більше, і Олег вимагає звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і в окупованому Криму", - зазначила Каплан.

Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.

Зокрема, 1 червня демонстрації в рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov пройшли у Лейпцигу, Страсбургу, Ризі, Сіднеї, Стокгольмі, Женеві, Парижі, Бордо, Варшаві, Кувейті, Тель-Авіві, Лісабоні, Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Казані та інших містах.

У Санкт-Петербурзі поліція зірвала одиночні пікети в рамках акції #SaveOlegSentsov та заарештувала кількох людей.

2 червня у центрі Києва провели акцію на підтримку політв'язнів, яких незаконно утримують чи засудили в РФ та в окупованому Криму.

За даними правозахисників, наразі в РФ та окупованому Криму переслідуються та ув'язнені понад 70 українців.