Сепаратистку Штепу перевели до штрафного ізолятора, - адвокат
Про це заявив її адвокат Дмитро Марченко, передає Укрінформ.
"Від сьогодні Штепі в третій раз з початку тижня змінили умови утримання в СІЗО: її перевели на 10 днів у штрафний ізолятор. Через те, що вона відмовилася залишати чергову камеру після 22:00", - зазначив він.
Водночас, за його словами, напередодні Жовтневий райсуд Харкова задовольнив скаргу захисту на умови утримання Штепи і відсутність медичної допомоги і наказав забезпечити прийнятні умови для заарештованої.
Штепу затримано 11 липня 2014 року. На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти в Слов'янськ під загрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін.
14 липня суд заарештував Штепу на два місяці і з тих пір постійно продовжує термін арешту.
У жовтні 2014 року прокуратура пред'явила Штепі остаточну підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи або організації) Кримінального кодексу України.
У травні минулого року депутати Слов'янської міськради проголосували за звільнення Штепи.
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