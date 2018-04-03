Сепаратисти чотири рази обстріляли позиції військових ЗСУ на Донбасі, – штаб АТО

За інформацією штабу АТО, від початку доби 4 березня незаконні збройні формування на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових.

"Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування. Загалом, від початку доби, загарбники здійснили 4 обстріли наших укріплень. Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", – повідомляє прес-центр АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони. Поблизу Павлополя, за інформацією штабу, бойовики неодноразово вели вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного застосували важкі міномети. Також зі 120-мм мінометів сепаратисти вели вогонь у передмісті Мар'їнки.

"Підрозділи Збройних сил України готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО. Слід наголосити, що кожна домовленість про припинення вогню українськими військовими дотримувалася неухильно", – наголосили у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за темної пори доби 3 березня російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.

У неділю, 4 березня, Збройні Сили України заявили про готовність до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня 2018 року.