Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сепаратисти чотири рази обстріляли позиції військових ЗСУ на Донбасі, – штаб АТО

Жоден український військовий не постраждав
За інформацією штабу АТО, від початку доби 4 березня незаконні збройні формування на Донбасі чотири рази обстріляли позиції українських військових.
Сепаратисти чотири рази обстріляли позиції військових ЗСУ на Донбасі, – штаб АТО Фото: politeka.net

"Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування. Загалом, від початку доби, загарбники здійснили 4 обстріли наших укріплень. Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", – повідомляє прес-центр АТО станом на 18:00.

На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони. Поблизу Павлополя, за інформацією штабу, бойовики неодноразово вели вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного застосували важкі міномети. Також зі 120-мм мінометів сепаратисти вели вогонь у передмісті Мар'їнки.

"Підрозділи Збройних сил України готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО. Слід наголосити, що кожна домовленість про припинення вогню українськими військовими дотримувалася неухильно", – наголосили у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, за темної пори доби 3 березня російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.

У неділю, 4 березня, Збройні Сили України заявили про готовність до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 03 2018 18:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

"Просто не звертай уваги": Що чекає людину, яка наважилась лікувати депресію в Україні

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.