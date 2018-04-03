Сепаратисти чотири рази обстріляли позиції військових ЗСУ на Донбасі, – штаб АТО
"Від початку сьогоднішньої доби російсько-окупаційні війська продовжили обстріли опорних пунктів із озброєння, яке давно мало бути відведеним від лінії розмежування. Загалом, від початку доби, загарбники здійснили 4 обстріли наших укріплень. Унаслідок ворожого вогню ніхто з українських військовослужбовців не постраждав", – повідомляє прес-центр АТО станом на 18:00.
На Донецькому напрямку епіцентром нестабільності стала приморська ділянка оборони. Поблизу Павлополя, за інформацією штабу, бойовики неодноразово вели вогонь зі 120-мм мінометів, озброєння танка, БМП та стрілецької зброї, а неподалік Широкиного застосували важкі міномети. Також зі 120-мм мінометів сепаратисти вели вогонь у передмісті Мар'їнки.
"Підрозділи Збройних сил України готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін у районі проведення АТО. Слід наголосити, що кожна домовленість про припинення вогню українськими військовими дотримувалася неухильно", – наголосили у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, за темної пори доби 3 березня російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.
У неділю, 4 березня, Збройні Сили України заявили про готовність до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня 2018 року.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі