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Сепаратисти десять разів обстріляли позиції сил АТО за день, – штаб

Жоден український військовий внаслідок обстрілів не постраждав
Штаб АТО зафіксував десять обстрілів позицій ЗСУ від початку доби 22 квітня.
Сепаратисти десять разів обстріляли позиції сил АТО за день, – штаб Фото: Reuters

"У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 10 обстрілів українських опорних пунктів. Унаслідок ворожих обстрілів українські воїни не постраждали", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Талаківки. Також гранатомети окупанти застосували по оборонцях Шахти "Бутівка" та Водяного, а великокаліберні кулемети – під Павлополем і Гнутовим. Крім цього, по позиціях ЗСУ в районі Павлополя та Новотроїцького вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли оборонців Троїцького.

Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів обстріляли позиції сил АТО, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю. Один боєць ЗСУ загинув.

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22 04 2018 19:15
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