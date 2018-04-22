Сепаратисти десять разів обстріляли позиції сил АТО за день, – штаб
"У першу половину доби режим повного припинення вогню бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 10 обстрілів українських опорних пунктів. Унаслідок ворожих обстрілів українські воїни не постраждали", – повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
На Донецькому напрямку з 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Талаківки. Також гранатомети окупанти застосували по оборонцях Шахти "Бутівка" та Водяного, а великокаліберні кулемети – під Павлополем і Гнутовим. Крім цього, по позиціях ЗСУ в районі Павлополя та Новотроїцького вівся снайперський вогонь.
На Луганському напрямку з 82-мм мінометів та гранатометів російсько-окупаційні війська обстріляли оборонців Троїцького.
Нагадаємо, минулої доби російсько-окупаційні війська 47 разів обстріляли позиції сил АТО, застосовуючи заборонену Мінськими угодами зброю. Один боєць ЗСУ загинув.
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